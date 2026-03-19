СМИ: Беларусь освободила группу политзаключенных

Белорусский режим освободил группу политических заключенных, часть из которых будет доставлена в Литву.

Об этом стало известно белорусскому оппозиционному телеканалу "Белсат", сообщает "Европейская правда".

По данным телеканала, группа освобожденных политзаключенных уже выезжает из Минска. По предварительным данным, 15–20 человек могут привезти в Вильнюс, а остальным могут разрешить остаться в Беларуси.

Информация об освобождении политзаключенных появилась 19 марта после встречи посланника Соединенных Штатов по делам Беларуси Джона Коула с самопровозглашенным белорусским президентом Александром Лукашенко.

По предварительным и неподтвержденным данным, в Литву должны прибыть как минимум журналистка "Белсата" Екатерина Андреева, правозащитница Анастасия Лойко, блогер Эдуард Пальчис, а также Кирилл Казей, Дмитрий Кубарев, Александр Козлянко, Николай Кулешов, Сергей Мовшук, Никита Золотарев, Ким Самусенко, Павел Шпетный, Денис Железко.

Список является предварительным и может обновляться, отмечает телеканал.

Перед этим белорусский оппозиционер и бывший политический заключенный Сергей Тихановский заявил, что в результате визита американской делегации в Минск ожидается решение об освобождении группы политзаключенных.

С лета 2025 года после контактов администрации Трампа с Лукашенко и ослабления американских санкций из тюрем выпустили более сотни белорусских политзаключенных.