Будущая глава МИД Венгрии Анита Орбан заявила о необходимости посмотреть в лицо прошлому: о соучастии венгерского государства в Холокосте и молчании большинства общества по этому поводу.

Соответствующий пост она опубликовала в Facebook, передает "Европейская правда".

Орбан отметила, что в этот день в Венгрии чтят память жертв Холокоста. В 1944 году именно в этот день началось принудительное переселение венгерских евреев в гетто.

"За этим последовал ужасающе быстрый и бесчеловечный процесс: едва за полтора месяца более 400 тысяч человек было вывезено в Аушвиц-Биркенау. Большинство сельских евреев так и не вернулось домой", – отметила она.

"Этот день является болезненным напоминанием. Мы должны взглянуть в лицо прошлому: на соучастие венгерского государства в тех событиях и молчание большинства общества. Но мы должны вспомнить и то мужественное меньшинство, которое рисковало своей жизнью ради других. Их стойкость и мужество и сегодня являются для нас моральным компасом", – заявила Орбан.

Она подчеркнула, что ненависть не может быть ответом: "Отказ от подстрекательства друг против друга должен быть таким общим национальным минимумом, ради которого мы все, как граждане, так и правительство, должны активно действовать".

"Память – это наша общая ответственность: мы верим в солидарную и гуманную Венгрию, которая хранит свою память, признает правду прошлого и способна с чистой совестью смотреть в зеркало", – заявила Орбан.

Стоит отметить, что в 2017 году Виктор Орбан признал ответственность своей страны за соучастие в Холокосте.

В то же время недавно в Министерстве иностранных дел Украины призвали Венгрию не забывать о роли ее военных в преступлении, совершенном оккупационными силами Третьего Рейха против гражданского населения Корюковки в Черниговской области.

В МИД напомнили, что в начале марта 1943 года оккупационные силы устроили карательную акцию против жителей Корюковки после того, как подверглись партизанскому нападению. По меньшей мере 6700 человек расстреляли в домах и сожгли вместе с ними.

Преступление в Корюковке зафиксировано в материалах Нюрнбергского трибунала как один из самых ужасных случаев массового убийства гражданских лиц.

Однако он, в отличие от Хатыни, много лет замалчивался советской властью по политическим соображениям – во-первых, из-за того, что находившиеся поблизости партизанские подразделения не вмешались из-за приказа из Москвы, во-вторых – поскольку СССР, оккупировавший Венгрию, не был заинтересован в продвижении исторической памяти о преступлениях венгров.

В МИД выразили благодарность президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру, который в 2022 году посетил Корюковку и почтил память жертв.