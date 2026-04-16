Посол в Венгрии о деле инкассаторов: нужно не только вернуть имущество, но и наказать виновных

В деле о захвате Венгрией украинских инкассаторских автомобилей и ценностей важно не просто вернуть имущество, но и обеспечить наказание виновных.

Об этом посол Украины в Венгрии Федор Шандор сказал в интервью "Европейской правде".

По его словам, работа по этому делу не остановлена.

"Зафиксированы нарушения прав семерых украинцев, которых незаконно задержали, подвергали пыткам, к которым не пускали консула. И изъятие транспортных средств, являющихся собственностью Украины, которые затем вернули поврежденными. А груз, который перевозили в этих автомобилях – евро, доллары и слитки золота, – находится на территории Венгрии", – перечислил посол.

По его словам, все это станет предметом судебного разбирательства, потому что за все это нужно наказать.

Посол подчеркнул, что речь идет о преступлении, которое уже совершено.

"Есть те, кто его совершал, представители венгерских спецслужб и другие. Венгерская пресса назвала поименно, кто это делал, где это делали, какие были нарушения", – отметил он.

"А теперь должно произойти не просто возвращение ценностей, но и наказание. И пока что это является вещественным доказательством совершенного преступления. Да, эти деньги нужно вернуть в Украину, но также нужно наказать, чтобы больше не было таких прецедентов", – добавил Шандор.

Напомним, в начале марта Нацбанк Украины сообщил, что власти Венгрии захватили украинских инкассаторов и крупную сумму валюты.

Впоследствии Венгрия отпустила украинских инкассаторов и приняла закон об изъятии валюты и ценностей из инкассаторских автомобилей Ощадбанка.

Позже один из ключевых министров правительства Орбана фактически признал, что инцидент с инкассаторами является ответом на "блокировку" Украиной работы нефтепровода "Дружба".

