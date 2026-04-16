Макрон призывает к единому подходу ЕС в отношении ограничений соцсетей для детей

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна выработать единый подход к защите детей в интернете на фоне попыток ЕС решить вопрос регулирования социальных сетей.

Заявление французского президента приводит Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

В четверг Макрон провел переговоры с лидерами Германии, Испании, Италии, Греции и Ирландии, а также с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

В ходе переговоров он заявил, что координация "усилит как защиту детей и подростков в цифровом пространстве, так и обязательства и ответственность крупных онлайн-платформ".

Европа ищет способы выступить единым фронтом на фоне активизации призывов к запрету со стороны родителей и регулирующих органов, обеспокоенных вызывающим привыкание дизайном и вредным контентом.

Несколько европейских стран, в частности Франция, Испания и Греция, рассматривают возможность введения ограничений. Однако предложения различаются – с разным минимальным возрастом и системами защиты детей – что создает риск появления разрозненных правил.

Макрон хочет объединить эти усилия в единую структуру на уровне Европейского Союза.

Как известно, Национальные собрание Франции одобрило законопроект о запрете доступа к социальным сетям для несовершеннолетних в возрасте до 15 лет.

Парламент Португалии также одобрил в первом чтении законопроект, который требует четкого согласия родителей для доступа детей в возрасте от 13 до 16 лет к социальным сетям.

Запрет на использование социальных сетей для детей в возрасте до 16 лет рассматривает и Великобритания.

Дания также планирует ввести строгие ограничения доступа молодежи к социальным сетям.