Франция продвигает план разблокирования Ормузского пролива через ООН

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Париж изучает возможности разблокирования Ормузского пролива посредством действий на уровне Организации Объединенных Наций.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Макрон сказал после саммита лидеров ЕС в ответ на вопрос Politico.

Французский президент отметил, что в четверг объяснил Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, что Франция намерена выяснить мнение своих основных партнеров, в частности членов Совета безопасности, относительно целесообразности создания механизма ООН для реализации своих намерений в Ормузском проливе.

"Мы начали процесс изучения ситуации, и в ближайшие дни увидим, есть ли у него шансы на успех", – заявил Макрон.

Он также отметил, что обсудил эту идею с премьер-министром Индии Нарендрой Моди во время телефонного разговора в четверг утром. Затем Макрон проинформировал о ней других лидеров ЕС.

По словам одного из дипломатов ЕС, Гутерриш сказал лидерам, что для стран Глобального Юга важно, чтобы любая инициатива по разблокированию Ормузского пролива проходила через ООН.

Ранее в тот же день другой дипломат сообщил изданию, что такая инициатива может заключаться в принятии резолюции, которая получит поддержку стран Персидского залива и Европы, создав основу для более широкой коалиции с целью обеспечения безопасности этого жизненно важного водного пути.

Иран практически перекрыл эту важную морскую артерию, по которой транспортируется примерно 20% мировых запасов нефти, что привело к росту мировых цен на энергоносители.

Макрон заявил, что оценит шансы на успех инициативы ООН, не раскрывая при этом дополнительных деталей плана. "Я думаю, что это может помочь. Я осторожен, поскольку это зависит не только от нас", – сказал он.

Накануне немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что Германия может присоединиться к миссии в Ормузском проливе, если на это будет международный мандат, и если вопрос будет скоординирован с государствами Персидского залива.

Также 19 марта Великобритания, Германия, Франция, Италия, Нидерланды и Япония заявили о "готовности внести свой вклад" в усилия по обеспечению безопасного прохода через Ормузский пролив.

Сообщалось, что Великобритания направила военных офицеров в США, где они присоединятся к разработке плана по разблокированию Ормузского пролива.