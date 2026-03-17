В МИД Молдовы вызвали представителя России и вручили ему бутылку воды из Днестра

17 марта назначенного посла России в Молдове Олега Озерова вызвали в Министерство иностранных дел и вручили ему ноту протеста в связи с российским обстрелом, приведшим к утечке нефтепродуктов в реку Днестр.

Об этом в МИД Молдовы сообщили во вторник, пишет "Европейская правда".

На встречу с Озеровым принесли и бутылку воды из Днестра.

"Республика Молдова решительно осуждает это нападение, которое привело к утечке нефтепродуктов в реку Днестр, что создало большие риски для окружающей среды и безопасности водоснабжения Республики Молдова. Река Днестр обеспечивает водой около 80% населения страны и 98% жителей Кишинева", – говорится в заявлении.

Министерство иностранных дел подчеркнуло, что такие действия с большим трансграничным воздействием угрожают окружающей среде, безопасности водоснабжения и здоровью граждан Республики Молдова.

Напомним, 15 марта правительство Молдовы ввело режим экологической тревоги в бассейне реки Днестр на 15 дней.

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что причиной загрязнения стал удар РФ по гидроэлектростанции в украинском Новоднестровске 7 марта. Она обвинила в чрезвычайной ситуации в экологии Россию.

Молдавский премьер-министр Александру Мунтяну объявил 13 марта, что Молдова обратилась за помощью к ЕС из-за загрязнения реки Днестр.

10 марта Молдова направила официальный запрос в Украину из-за появления маслянистых пятен на реке Днестр.