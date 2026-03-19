В Молдове возобновляют водоснабжение в ряде городов, где его остановили из-за загрязнения Днестра

В ряде городов на севере Молдовы, в том числе в третьем по величине городе страны Бельцы, постепенно начнут восстанавливать централизованное водоснабжение, которое отсутствует уже около пяти дней из-за загрязнения Днестра.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

19 марта премьер Александру Мунтяну объявил, что в северных районах Молдовы начнут восстанавливать централизованное водоснабжение, обеспечиваемое водой из Днестра.

По его словам, в ближайшее время водоснабжение запустят для жителей Бельц, Сорок, Сынжерей, Флорешт.

"Решение принято на основе результатов анализа воды, которые подтверждают, что вода из Днестра уже безопасна", – сказал Мунтяну.

Установленные фильтры для усиленной очистки пока остаются на месте вместе с командами специалистов, которые будут отслеживать качество воды.

Мунтяну добавил, что лично поедет на север страны, чтобы "выяснить ситуацию и убедиться, что все в порядке".

Мэр Бельц Александру Петков также опубликовал сообщение о том, что водоснабжение в городе вскоре возобновится. Он добавил, что пункты выдачи питьевой воды не будут закрываться, пока ситуация окончательно не стабилизируется.

18 марта министр окружающей среды Молдовы объявил, что последние пробы воды из Днестра уже показывают положительные изменения и есть надежда на скорое возобновление водоснабжения.

Напомним, 15 марта правительство Молдовы ввело режим экологической тревоги в бассейне реки Днестр на 15 дней из-за опасного уровня загрязнения воды.

Президент Молдовы Мая Санду заявила, что причиной загрязнения стал удар РФ по гидроэлектростанции в украинском Новоднестровске 7 марта. Она обвинила в чрезвычайной ситуации Россию.

Российского посла вызвали в МИД Молдовы и вручили ему бутылку с водой из реки.

Также Молдова обратилась за помощью к ЕС из-за ситуации с загрязнением Днестра.