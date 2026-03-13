США сняли санкции с российской нефти, которая уже в море на танкерах

Соединенные Штаты сняли санкции с российской нефти, которая по состоянию на данный момент уже находится на танкерах в море.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее объявление 12 марта разместил Минфин США.

Управление по контролю за внешними активами (OFAC) опубликовало документ под названием "Разрешение на доставку и продажу сырой нефти и нефтепродуктов происхождением из РФ, загруженной на суда по состоянию на 12 марта 2026 года". Исключение из санкций для этой нефти будет действовать до 11 апреля.

Решение принято на фоне глобального роста цен на нефть в результате войны США и Израиля против Ирана и ударов последнего по многим странам Персидского залива, что фактически парализовало экспорт нефти из региона.

Министр финансов США Скотт Бессент в своем заявлении подчеркнул, что речь идет о временном шаге, который позволит заинтересованным странам приобрести российскую нефть, которая уже в море.

"Эта узконаправленная, краткосрочная мера применяется только к нефти, которая уже транспортируется, и не предоставит значительных финансовых преимуществ российским властям, которые получают большинство своих энергетических доходов с налогов, взимаемых на месте добычи", – отметил он.

.@POTUS is taking decisive steps to promote stability in global energy markets and working to keep prices low as we address the threat and instability posed by the terrorist Iranian regime.



To increase the global reach of existing supply, @USTreasury is providing a temporary… – Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) March 12, 2026

Ранее США на фоне этих событий позволили Индии возобновить покупку российской нефти, а также частично высвободят свои нефтяные резервы для стабилизации мировых цен.

Румыния обратилась к США с просьбой разрешить возобновить работу нефтеперерабатывающего завода Petrotel, принадлежащего подсанкционному "Лукойлу".

Сам Дональд Трамп, в то же время заявил, что США выиграют от роста цен на нефть.