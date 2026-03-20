Польша эвакуировала своих солдат из Ирака

Польша эвакуировала весь свой военный контингент из Ирака из-за ухудшения ситуации с безопасностью в регионе в результате войны США, Израиля и Ирана.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в сети X.

По словам министра, большинство военного персонала из Ирака уже находится в Польше или на пути домой.

Как сообщается, часть солдат направили в Иорданию, где они продолжат проводить операции и следить за ситуацией.

Процесс эвакуации проводился в консультации с союзниками по НАТО, добавил Косиняк-Камыш.

"Приоритетом всей операции была защита жизни и здоровья польских солдат и гражданских работников, а всю операцию координировало Оперативное командование Вооруженных сил", – сообщил глава Минобороны.

На этой неделе сообщалось, что Испания готовится к эвакуации своего контингента из Ирака из соображений безопасности.

12 марта стало известно, что Италия временно выводит весь персонал с военной базы в Иракском Курдистане, которая подверглась атаке с беспилотника.

А Министерство иностранных дел Германии решило вывести своих сотрудников посольства в Эрбиле на севере Ирака из-за войны в Иране.