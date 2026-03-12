Италия "временно" выводит персонал с атакованной базы в Ираке

Италия временно выводит весь персонал с военной базы в Иракском Курдистане, которая подверглась атаке с беспилотника.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AFP.

"Вывод был запланирован" еще до атаки в среду, в результате которой никто не пострадал, заявил министр обороны Гвидо Крозетто в интервью итальянской программе новостей TG1.

Он подчеркнул, что это будет "лишь временный вывод".

Вывод войск подтвердил в парламенте министр иностранных дел Антонио Таяни, который ранее выразил "самое решительное осуждение атаки беспилотника на итальянскую базу в Эрбиле".

Итальянские солдаты в Эрбиле тренируют силы безопасности Курдистана в составе международных сил.

Крозетто сообщил, что 102 военнослужащих недавно вернулись в Италию с базы, тогда как 141 военнослужащий присутствовал на базе во время атаки беспилотника.

Таяни сказал, что он говорил с региональным президентом Курдистана Нечирваном Барзани и подчеркнул, что "важно проявлять благоразумие и сдержанность, чтобы избежать дальнейшей эскалации".

Стефано Пиццотти, командир лагеря Сингара, сказал, что нападение произошло сразу после полуночи по местному времени.

Он опроверг предыдущие сообщения о том, что это был ракетный удар.

Весь личный состав уже был в бункерах после активации сигнала воздушной тревоги, сказал он в видеообращении, опубликованном министерством обороны.

Поздно вечером в среду Таяни заявил в эфире телепрограммы Realpolitik, что итальянская база находится "в комплексе, который включает в себя другие базы других стран, прежде всего, американские".

"Мы не знаем, была ли (атака) направлена против итальянцев или против комплекса в целом", – добавил он.

В среду над Эрбилем международные силы под руководством США, которые базируются в аэропорту Эрбиля, сбили беспилотники, сообщил источник в курдских силах безопасности.

Ранее под удары Ирана или его прокси-сил попали военные базы Франции и британская база на Кипре.

Силы НАТО дважды сбили баллистические ракеты Ирана, летевшие в направлении территории члена НАТО Турции.

