Великобритания разрешила США использовать свои базы для ударов по Ирану

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер разрешил Соединенным Штатам использовать британские военные базы для уничтожения иранских ракетных складов и пусковых установок.

Об этом говорится в его заявлении, пишет "Европейская правда".

Стармер заявил, что решение о допуске американских сил на британские объекты было принято в ответ на запрос Вашингтона с конкретной "ограниченной оборонной целью".

По его словам, в субботу, 28 февраля, Иран нанес удар по военной базе в Бахрейне, едва не задев британский персонал.

Он подчеркнул, что несмотря на то, что британские самолеты участвуют в скоординированных оборонных операциях, которые уже перехватили иранские удары, "единственный способ остановить угрозу – это уничтожить ракеты".

"Соединенные Штаты попросили разрешения использовать британские базы для этой конкретной и ограниченной оборонной цели. Мы приняли решение удовлетворить эту просьбу, чтобы предотвратить запуск Ираном ракет по всему региону, убийство невинных гражданских лиц, создание угрозы для жизни британцев и удары по странам, которые не были вовлечены в конфликт", – подчеркнул он.

Также Стармер заявил, что Великобритания привлечет экспертов из Украины для сбивания иранских беспилотников в Персидском заливе.

Как известно, утром 28 февраля американский президент заявил, что США начали масштабную операцию против Ирана. Удары нанес также Израиль.

Иран в ответ нанес удары по территории ряда стран Персидского залива, где находятся американские объекты.

Дональд Трамп заявил в воскресенье, что операция США в Иране "продвигается очень хорошо, очень хорошо – опережая график".

Американское военное командование сообщило, что трое военнослужащих погибли в бою.