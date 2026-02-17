В Польшу снова залетели воздушные шары из Беларуси

Этой ночью польские военные зафиксировали очередное нарушение воздушного пространства метеошарами из Беларуси.

Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши, пишет "Европейская правда".

В ночь на 17 февраля военные радиолокационные системы зафиксировали очередные влеты в воздушное пространство Польша объектов, похожих на воздушные шары, со стороны Беларуси.

"Объекты постоянно идентифицировались и находились под непрерывным наблюдением военных систем разведки. Ситуация была контролируемой и не представляла угрозы для безопасности воздушного движения или граждан Республики Польша", – заявило Оперативное командование.

Зафиксированные инциденты не отличались от событий, которые в последнее время фиксируют в районе польско-белорусской границы, подчеркнули военные.

"Оперативное командование Вооруженных сил Польши, действуя в соответствии с действующими процедурами, сотрудничает со службами, ответственными за безопасность государства, оперативно передавая необходимую информацию для быстрого реагирования – в частности, перехват объектов и задержание лиц, подозреваемых в причастности к этим инцидентам", – говорится в сообщении.

Недавно польские пограничники задержали восемь человек, которых считают частью сети контрабанды с помощью метеозондов.

16 февраля в Польше сообщили об очередном появлении в воздушном пространстве "объектов", залетевших с территории Беларуси – почти точно метеозондов с контрабандой сигарет.

Напомним, налеты метеозондов с контрабандой из Беларуси стали серьезной проблемой также для Литвы. В начале декабря эти инциденты стали регулярными и поставили под угрозу работу аэропорта Вильнюса. Тогда правительство Литвы объявило чрезвычайное положение.