Кабан вызвал перебои с движением трамваев в Кракове

Утром в четверг на двух трамвайных линиях в Кракове возникли перебои из-за необычного инцидента – на путях отдыхал дикий кабан, которого не пугало приближение транспорта.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Проблема на трамвайном маршруте возникла около 10 часов утра 19 марта на северно окраине города. Кабан решил отдохнуть совсем близко к трамвайным путям, не заботясь о движении транспорта и присутствии людей, продолжать движение на участке стало невозможно.

MPK Kraków /Facebook

Из-за ситуации трамваи на 18-й и 50-й линиях перенаправили, на замену им на заблокированном участке маршрутов пустили автобусы.

Через некоторое время на место происшествия прибыли соответствующие службы и убрали кабана с путей. Обычное движение на этой секции возобновилось около 11:00.

В последние годы краковчане все чаще видят кабанов прямо на улицах города, они все меньше боятся людей. До этого звери появлялись только в отдаленных районах, прилегающих к лесам. Недавно кабанов видели в довольно людном парке Блони, где они напугали прохожих и велосипедистов.

Так же кабаны перестали быть редкостью в окрестностях Берлина, где много парков и лесов.

На прошлой неделе немецкая полиция остановила работу ТРЦ в Берлине, куда забрел дикий кабан.

В один из предыдущих годов в немецком городе проблемой стала лебединая семья, которая вообще не боялась людей и регулярно мешала движению автомобилей.