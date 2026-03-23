Уиткофф и Умеров рассказали о результатах второго дня переговоров в США
Второй день переговоров между США и Украиной, который состоялся в воскресенье, 22 марта, во Флориде, был посвящен обсуждению гарантий безопасности для Киева и гуманитарного компонента завершения войны.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили глава украинской переговорной группы, секретарь СНБО Рустем Умеров и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф на платформе X.
От Украины в переговорах в Майами 21-22 марта принимали участие секретарь СНБО Рустем Умеров, глава Офиса президента Кирилл Буданов и его заместитель Сергей Кислица, а также лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Американскую команду, кроме Уиткоффа, представляли зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Груэнбаум. Российские переговорщики во встречах не участвовали.
Умеров сообщил, что во время встреч стороны сосредоточились на обсуждении гарантий безопасности и гуманитарного трека, в частности обмена и возвращения украинских граждан.
Секретарь СНБО также сообщил о прогрессе в согласовании позиций Украины и США, который, по его словам, позволит сторонам "перейти к следующему этапу встреч".
"Имеем продвижение в согласовании позиций и дальнейшем сужении круга нерешенных вопросов. По итогам встреч сегодня доложили Президенту Украины Владимиру Зеленскому о результатах работы. Подробный доклад представим после возвращения в Украину", – написал Умеров.
In Florida, we concluded another stage of negotiations with the American side as part of the process aimed at achieving a sustainable peace.– Rustem Umerov (@rustem_umerov) March 22, 2026
Спецпредставитель американского президента Уиткофф также отметил прогресс, достигнутый в ходе встреч.
"Конструктивные переговоры продолжили вчерашний прогресс и сосредоточились на ключевых вопросах определения устойчивой и надежной системы безопасности для Украины, а также на чрезвычайно важных гуманитарных мерах в регионе", – написал он.
Today in Florida, delegations from the United States and Ukraine reconvened for a second day of discussions as part of the ongoing, US-led mediation efforts toward establishing a lasting and comprehensive peace agreement to the war.– Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) March 22, 2026
Президент Украины Владимир Зеленский перед этим раундом переговоров рассказал, что одна из ее задач – подготовка к трехсторонним переговорам. Также планировалась работа над двусторонними документами для будущего окончания войны, для будущих гарантий безопасности и восстановления Украины.
Также планировалось обсудить продление действия программы PURL по закупке оружия для Украины и украинско-американское соглашение о БПЛА.
Американская и украинская стороны поздно вечером 21 марта сообщили об итогах первого дня работы.