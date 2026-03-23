Уиткофф и Умеров рассказали о результатах второго дня переговоров в США

Второй день переговоров между США и Украиной, который состоялся в воскресенье, 22 марта, во Флориде, был посвящен обсуждению гарантий безопасности для Киева и гуманитарного компонента завершения войны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили глава украинской переговорной группы, секретарь СНБО Рустем Умеров и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф на платформе X.

От Украины в переговорах в Майами 21-22 марта принимали участие секретарь СНБО Рустем Умеров, глава Офиса президента Кирилл Буданов и его заместитель Сергей Кислица, а также лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Американскую команду, кроме Уиткоффа, представляли зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Груэнбаум. Российские переговорщики во встречах не участвовали.

Умеров сообщил, что во время встреч стороны сосредоточились на обсуждении гарантий безопасности и гуманитарного трека, в частности обмена и возвращения украинских граждан.

Секретарь СНБО также сообщил о прогрессе в согласовании позиций Украины и США, который, по его словам, позволит сторонам "перейти к следующему этапу встреч".

"Имеем продвижение в согласовании позиций и дальнейшем сужении круга нерешенных вопросов. По итогам встреч сегодня доложили Президенту Украины Владимиру Зеленскому о результатах работы. Подробный доклад представим после возвращения в Украину", – написал Умеров.

Спецпредставитель американского президента Уиткофф также отметил прогресс, достигнутый в ходе встреч.

"Конструктивные переговоры продолжили вчерашний прогресс и сосредоточились на ключевых вопросах определения устойчивой и надежной системы безопасности для Украины, а также на чрезвычайно важных гуманитарных мерах в регионе", – написал он.

Президент Украины Владимир Зеленский перед этим раундом переговоров рассказал, что одна из ее задач – подготовка к трехсторонним переговорам. Также планировалась работа над двусторонними документами для будущего окончания войны, для будущих гарантий безопасности и восстановления Украины.

Также планировалось обсудить продление действия программы PURL по закупке оружия для Украины и украинско-американское соглашение о БПЛА.

Американская и украинская стороны поздно вечером 21 марта сообщили об итогах первого дня работы.