Таможня Финляндии расследует чрезвычайно масштабное дело, в котором финскую компанию подозревают в нарушении санкций, введенных против России из-за войны в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

Предприниматель из Лаппеенранты и двое его сотрудников подозреваются в тяжком нарушении режима санкций, за что им грозит лишение свободы от четырех месяцев до четырех лет. Все подозреваемые – граждане Финляндии.

Согласно санкциям ЕС, экспорт грузовиков и прицепов в Россию запрещен с 13 апреля 2022 года.

Финская компания оформила экспорт из Финляндии в Россию 135 грузовиков и 29 прицепов. По документам компания якобы вывозила тяжелую технику через Россию в Казахстан или Турцию, что было бы законно. Стоимость этой техники оценивается в 17 млн евро.

"Во время предварительного расследования выяснилось, что на самом деле все оформленные компанией транспортные средства остались в России", – говорит руководитель следствия Санна Купаринен.

По ее словам, согласно счетам-фактурам компании, покупателем была турецкая фирма, директором и владельцем которой является лицо, находящееся в Москве.

По данным таможни, технику вывозили преимущественно через пограничный пункт Нуйямаа, когда восточная граница еще была открыта.

Таможня также расследует возможную причастность того же предпринимателя к незаконному экспорту в Россию в целом 558 грузовиков и 45 прицепов из двенадцати разных стран ЕС. По оценкам, общая стоимость экспорта составила 79 млн евро.

По этой технике экспортные декларации были оформлены не в Финляндии.

"Масштаб значительный, и здесь речь идет только об экспорте через Финляндию. Что было вывезено из других стран ЕС – может быть еще больше по объему", – говорит Купаринен.

