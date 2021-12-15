Все литовские дипломаты покинули Китай на фоне спора из-за представительства Тайваня

Дипломатическая делегация Литвы в Китае покинула страну в среду на фоне ухудшения отношений из-за Тайваня, который в прошлом месяце открыл фактическое посольство в Вильнюсе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

В заявлении Литвы говорится, что она вызвала своего высокопоставленного дипломата из Китая для консультаций и что пока посольство будет работать дистанционно.

Дипломатический источник сообщил Reuters, что все 19 сотрудников посольства Литвы и их родственники покинули Пекин.

Другой дипломатический источник, знакомый с ситуацией, сообщил о "беспокойстве за безопасность" литовских дипломатов и охарактеризовал их выезд как ответ на запугивания.

Напомним, о начале работы представительства Тайваня в Вильнюсе, которое фактически является посольством, сообщили 18 ноября. Китай после этого выразил протест и призвал Литву пересмотреть решение, заявляя, что это подрывает принцип "одного Китая", суверенитет и территориальную целостность страны и является "грубым вмешательством во внутренние дела Китая".

Еще летом объявление о предстоящем открытии офиса вызвало раздражение официального Пекина, в частности Китай отозвал своего посла и попросил посла Литвы покинуть страну. Посол Литвы в Китае Диана Мичевичене вернулась в Вильнюс для консультаций в сентябре.

Китай требует, чтобы все страны, с которыми он имеет дипломатические отношения, соблюдали принципы "одного Китая". Это, в частности, означает, что они не должны устанавливать межгосударственные отношения с Тайванем. По этой причине у ЕС нет официальных дипломатических отношений с Тайванем, но взаимодействует с ним через другие форматы сотрудничества.

Другие офисы Тайваня в Европе и США используются в названии "Тайпэй", избегая упоминаний самого острова.

В начале ноября Китай пригрозил последствиями из-за визита на остров официальной делегации Европарламента.

В 2020 году между Пекином и Прагой возник скандал из-за визита на Тайвань главы Сената Чехии.

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