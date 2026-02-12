СМИ: полиция провела обыски в здании Еврокомиссии

Полиция Бельгии провела обыски в штаб-квартире Европейской комиссии в Брюсселе в рамках расследования возможных нарушений при продаже недвижимости в 2024 году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила газета Financial Times.

Обыски прошли в разных помещениях комиссии, в частности в бюджетном департаменте, подтвердили изданию источники, знакомые с ситуацией.

По данным источников, расследование касается продажи 23 офисных зданий в так называемом Европейском квартале Брюсселя инвестиционному подразделению бельгийского правительства, Федеральной компании по участию и инвестициям (SFPIM), в 2024 году.

Сделку стоимостью 900 млн евро реализовали в течение предыдущего срока полномочий Европейской комиссии, когда еврокомиссаром по вопросам бюджета и администрирования был Йоханнес Хан.

Расследование ведет прокуратура ЕС. Там заявили, что текущие операции проводятся для сбора доказательств. Дальнейшие подробности пока не разглашаются, чтобы не ставить под угрозу расследование. Европейское управление по борьбе с мошенничеством (OLAF) и федеральная полиция Бельгии отказались комментировать эту информацию.

На момент продажи в 2024 году Европейская комиссия заявила, что процедура соответствовала финансовым правилам ЕС. Тогда в комиссии отметили, что продажа помещений в так называемом Европейском квартале имеет целью "модернизировать и озеленить" офисы евроинституций и уменьшить углеродный след.

Напомним, в 2023 году Европарламент решил арендовать в Страсбурге еще одно здание для своих нужд, несмотря на критику части депутатов, что это лишние расходы.