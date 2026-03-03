Британия подтвердила, что отправляет эсминец на Кипр

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что в район Кипра отправляется эсминец HMS Dragon.

Заявление Стармера приводит BBC, сообщает "Европейская правда".

Премьер также объявил, что Великобритания усиливает свою противовоздушную оборону на базе на Кипре, развернув вертолеты с возможностью борьбы с дронами.

Он добавил, что Великобритания "полностью предана обеспечению безопасности Кипра и британского военного персонала, базирующегося там".

Напомним, 2 марта Министерство обороны Великобритании подтвердило, что авиабаза Королевских военно-воздушных сил Акротири на Кипре подверглась атаке иранского дрона.

В течение дня 2 марта стало известно о второй атаке беспилотников на британскую авиабазу в Акротири.

Из-за угрозы дрона эвакуировали людей из аэропорта города Пафос, который находится в 60 километрах от авиабазы.

Из-за инцидента с дронами Греция объявила об отправке двух фрегатов и четырех истребителей F-16 на Кипр.