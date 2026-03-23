Трамп объявил об остановке ударов по энергетике Ирана на пять дней

Президент США Дональд Трамп объявил о приостановлении военных ударов по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней после "продуктивных" переговоров с Тегераном.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Трамп написал в своей сети Truth Social.

Американский президент заявил, что в течение последних двух дней США и Иран провели "хорошие и продуктивные" переговоры по двусторонним отношениям. По его словам, дальнейшие разговоры и встречи будут продолжаться в течение этой недели.

По итогам этих разговоров Трамп дал указание Пентагону прекратить удары по иранской энергетической инфраструктуре.

"Исходя из характера и тона этих глубоких, детальных и конструктивных переговоров, которые будут продолжаться в течение недели, я дал указание Министерству обороны отложить все военные удары против иранских электростанций и энергетической инфраструктуры на пять дней, при условии успеха текущих встреч и дискуссий", – написал он.

Напомним, 22 марта Трамп пригрозил бомбардировками электростанций Ирана, если Тегеран не восстановит свободу судоходства через важный для мирового экспорта нефти Ормузский пролив.

Тогда в Иране заявили, что в случае ударов США по своим электростанциям, как пригрозил Дональд Трамп, будут отвечать новыми ударами по американской и не только инфраструктуре на Ближнем Востоке.

Ранее неофициально появилась информация, что в администрации взвешивают планы взятия под контроль важного для Ирана острова Харг в Персидском заливе, чтобы заставить Тегеран открыть проход через Ормузский пролив.

При этом президент США неоднократно заявлял, что американская сторона хотела бы вести переговоры с Ираном, но "нам не с кем".