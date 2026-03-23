СМИ: ЕС исключает Венгрию из переговоров по деликатным вопросам из опасения утечек в Россию

Европейский Союз ограничил поток конфиденциальных материалов в Венгрию, а представители национальных правительств всё чаще встречаются небольшими группами из-за опасений, что Будапешт передаёт России конфиденциальную информацию о ходе дел.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico со ссылкой на чиновников и дипломатов ЕС.

Издание The Washington Post ранее сообщило, что министр иностранных дел Венгрии Сийярто регулярно предоставлял своему российскому коллеге Сергею Лаврову "живые отчеты о том, что обсуждалось" на заседаниях ЕС, а также информацию о возможных решениях.

Чиновники и дипломаты ЕС сообщили, что Брюссель пока воздерживается от реакции на новые обвинения из-за приближения парламентских выборов в Венгрии.

Обеспокоенность по поводу передачи венгерской стороной информации России стала причиной увеличения количества встреч в узком кругу вместо традиционных обсуждений с 27 членами ЕС.

"В целом, не слишком лояльные государства-члены являются основной причиной того, что большая часть соответствующей европейской дипломатии сейчас проходит в различных, более узких форматах – E3, E4, E7, E8, Веймарская конференция, NB8 (восемь стран Северной Европы и Балтии. – Ред.), JEF (Объединенные экспедиционные силы. – Ред.) и т. д.", – заявил европейский чиновник на условиях анонимности.

Бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис рассказал Politico, что еще в 2024 году его предупреждали, что венгерская сторона может передавать информацию России, поэтому он и его коллеги ограничивали информацию, которой они делились в присутствии Сийярто.

По словам Ландсбергиса, перед саммитом НАТО в Вильнюсе в 2023 году дипломаты приняли меры, чтобы исключить делегацию Будапешта из деликатных переговоров.

Дипломаты ЕС склоняются к тому, что обвинения против Венгрии правдивы.

"Венгрия уже давно является союзником Путина в ЕС и продолжает саботировать европейскую безопасность. Заблокированные 90 миллиардов евро (кредита для Украины. – Ред.) – это просто последний пример этой схемы", – заявил один из чиновников.

По словам одного из дипломатов, в свете новых обвинений ЕС может скрыть еще больше информации от Будапешта.

Со своей стороны, Сийярто отверг содержание статьи The Washington Post и обвинил СМИ в выдвижении "теорий заговора, которые являются более абсурдными, чем что-либо ранее".

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что тот факт, что Венгрия информировала Россию о деталях переговоров на заседаниях ЕС не вызывает удивления.

Также сообщалось, что, по данным европейских спецслужб, на фоне падения рейтингов правящей партии "Фидес" российские спецслужбы предлагали инсценировать покушение на Орбана, чтобы заручиться большей поддержкой общественности.