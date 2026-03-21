WP: Сийярто регулярно отчитывался Лаврову о заседаниях ЕС

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто регулярно звонил своему российскому коллеге Сергею Лаврову в перерывах между заседаниями Совета ЕС и отчитывался ему о ходе обсуждений.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает газета The Washington Post со ссылкой на чиновника ЕС в сфере безопасности.

По данным издания, венгерский министр регулярно предоставлял "живые отчеты о том, что обсуждалось" на заседаниях ЕС, а также информацию о возможных решениях.

"Благодаря таким звонкам на каждой встрече ЕС на протяжении многих лет Москва фактически находилась за столом переговоров", – сказал неназванный европейский чиновник.

На протяжении многих лет правительство Виктора Орбана предоставляло Москве жизненно важное окно в деликатные дискуссии в ЕС как через своих чиновников, так и благодаря проникновению российских хакеров в компьютерные сети Министерства иностранных дел Венгрии. Об этом заявили несколько нынешних и бывших европейских чиновников, в частности Ференц Фреш, бывший руководитель Службы киберзащиты Венгрии.

Лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр отреагировал на публикацию The Washington Post, назвав Сийярто "предателем Венгрии".

"То, что министр иностранных дел Венгрии, хороший друг Сергея Лаврова, почти каждую минуту докладывает россиянам о каждой встрече ЕС, является чистой изменой. Этот человек предал не только свою страну, но и Европу", – заявил он во время выступления перед сторонниками, передает Telex.

Сообщалось, что, по данным европейских спецслужб, на фоне падения рейтингов правящей партии "Фидес" российские спецслужбы предлагали инсценировать покушение на Орбана, чтобы заручиться большей поддержкой общественности.

Как известно, парламентские выборы в Венгрии должны состояться 12 апреля. Новые опросы общественного мнения демонстрируют преимущество оппозиционной партии "Тиса", которая продолжает лидировать с отрывом в 14 процентных пунктов.

Между тем президент США Дональд Трамп в очередной раз выразил публичную поддержку Орбану накануне парламентских выборов, пожелав ему победы "с большим отрывом".