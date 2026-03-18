Латвия готова рассмотреть запросы США в НАТО, но в приоритете восточный фланг и Украина

Если США обратятся с конкретной просьбой к НАТО по поддержке их действий на Ближнем Востоке, Латвия готова ее рассмотреть, но приоритетами для балтийского государства остаются укрепление восточного фланга Альянса и Украина.

Об этом заявила премьер Латвии Эвика Силиня, сообщает "Европейская правда".

Накануне саммита лидеров ЕС Силиня отметила, что действия Ирана вызывают рост цен на нефть, вредят европейской экономике и, к сожалению, играют на руку государству-агрессору – России.

"В правительстве мы уже обсуждали решение по уменьшению влияния роста цен на нефть в Латвии. На этой неделе я подниму этот вопрос также на переговорах в Европейском совете с лидерами других стран ЕС, а также с США и другими союзниками", – отметила Силиня.

Она также добавила, что если США в рамках НАТО обратятся с конкретной просьбой, то Латвия готова очень серьезно ее рассмотреть. "В то же время нашим приоритетом остается укрепление восточного фланга НАТО и поддержка Украины", – подчеркнула Силиня.

Напомним, Трамп набросился с критикой на европейских союзников в НАТО за нежелание активно вмешаться на стороне США, в частности для восстановления свободного прохода через Ормузский пролив.

В то же время он утверждает, что Штаты "не нуждаются в помощи" в этой задаче.