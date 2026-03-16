В Литве предлагают ограничить виды на жительство для граждан РФ и Беларуси

Литовские консерваторы предложили приостановить прием новых заявлений на получение временных видов на жительство от граждан России и Беларуси, а также ужесточить правила для белорусов, которые возвращаются в свою страну или в Россию.

Об этом предложении объявили в понедельник, 16 марта, передает LRT, пишет "Европейская правда".

Предложение было подано лидером консерваторов Лауринасом Кащюнасом и всеми членами фракции "Союз Отечества – Литовские христианские демократы".

Эта поправка зарегистрирована как часть изменений в Закон об ограничительных мерах, который сейчас рассматривается в парламенте, Сейме. Законопроект, разработанный Министерством иностранных дел Литвы, имеет целью продлить действие действующих ограничений в отношении граждан России и Беларуси еще на один год.

Согласно предложению, Литва приостановит прием новых заявлений на временное проживание от граждан Беларуси – это мера, которая уже применяется к россиянам, – при этом допуская исключения по гуманитарным соображениям.

Впрочем, как отмечается, белорусы, которые уже имеют разрешения на временное проживание, смогут их продлить.

Поправка также отменит разрешения для граждан Беларуси, которые более одного раза за три месяца выезжали в Беларусь или Россию. Исключения будут касаться членов экипажей международных грузовых или пассажирских перевозок, а также случаев, когда поездка состоялась по причинам, не зависящим от человека.

Консерваторы утверждают, что около 70% белорусов, прибывающих в Литву, являются "экономическими мигрантами", тогда как политические беженцы и члены демократической оппозиции продолжают получать защиту. Данные, приведенные в предложении, свидетельствуют, что в декабре 2023 года в Беларусь вернулись 38 тысяч белорусов, которые имели разрешения на временное проживание.

"В Беларуси эти люди имеют семьи, друзей и родственников, и они возвращаются туда во время больших праздников. Однако там их могут завербовать и попросить выполнять определенные разведывательные функции", – отметили в заявлении.

Напомним, недавно премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что не видит причин для потепления в отношениях с Беларусью в ближайшее время.

В частности, в феврале Государственная служба безопасности Литвы предупредила, что Комитет государственной безопасности Беларуси распространяет видео на YouTube с целью вербовки потенциальных агентов, апеллируя к недовольству литовским правительством.

А 12 марта Сейм Литвы одобрил предложение Министерства иностранных дел о продлении санкций против России и Беларуси до конца 2027 года.