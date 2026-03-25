В Латвии показали фото украинского БпЛА, "заблудившегося" и разбившегося на территории страны

Минобороны Латвии опубликовало фотографии обломков аппарата, идентифицированного как украинский, разбившегося ночью 25 марта возле латвийского села недалеко от границ с Беларусью.

Министерство обороны Латвии опубликовало фото БпЛА, который прошлой ночью разбился недалеко от села Доброчина Краславского края, примерно в 12-15 км от границы с Беларусью. На фото видны отдельные металлические фрагменты и двигатель.

Аппарат, похоже, взорвался, зацепившись за верхушку дерева – у него изуродована крона, видны обломанные и обугленные ветви. Рядом с местом детонации горела трава.

Военные на брифинге рассказали, что это один из двух дронов, которые ночью залетели на территорию Латвии – первый в итоге вылетел в РФ, пробыв в воздушном пространстве страны 24 минуты.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс подтвердил, что дрон идентифицировали как украинский.

Несколько украинских беспилотников заблудились также на территорию Эстонии. По данным эстонской стороны, эта группа БпЛА направлялась атаковать российский порт Усть-Луга, от которого до Эстонии – менее 30 км. Кратчайший маршрут от территории Украины до ключевых портов РФ возле Петербурга пролегает вдоль восточных границ Латвии и Эстонии.