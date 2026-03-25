Воздушное пространство Эстонии нарушил не один украинский дрон

В ночь на среду Украина тремя волнами атаковала российские цели, и, кроме беспилотника, который попал в дымовую трубу электростанции в Аувере, воздушное пространство Эстонии нарушили еще несколько беспилотников.

Об этом, как пишет "Европейская правда", объявили на пресс-конференции эстонские чиновники, сообщает ERR.

Премьер-министр Кристен Михал заявил, что целью атаки украинских беспилотников был порт Усть-Луга, который был атакован тремя волнами – в 3 часа ночи, 6 часов утра и в последний раз в 8 часов утра.

По словам Михала, беспилотники также двигались в сторону Эстонии. "Это также привело к общенациональному оповещению во время последней волны", – сказал Михал.

"Это оповещение должно было поступить в Ида-Вирумаа, а поступило во всей Эстонии, что также вызвало дополнительную путаницу, но лучше, что это оповещение поступило, чем то, что оно вообще не сработало бы", – добавил Михал.

Министр обороны Ханно Певкур заявил, что, учитывая увеличение количества атак беспилотников в Ленинградской области, Силы обороны уже усилили бдительность.

По его словам, Украина использовала в атаке 100 беспилотников, один из которых разбился в Латвии, один попал в дымовую трубу Аувере, а несколько также пересекли морскую границу Эстонии над Финским заливом.

Певкур сказал, что не исключено, что некоторые из беспилотников могли упасть где-то, например, в море, и призвал людей быть осторожными, если они найдут беспилотники или их части.

Силы обороны также ввели бесполетную зону над Восточной Эстонией, которая, по словам Певкура, будет действовать несколько дней, хотя полеты в Тарту могут продолжаться.

Министерство также усилило патрулирование воздушного пространства Балтии ночью. "Истребители были подняты в воздух. Когда люди в Ида-Вирумаа рано утром услышали низко пролетающие истребители, это было сознательное действие с нашей стороны", – сказал Певкур.

Министр внутренних дел Игорь Таро заявил, что в Эстонии сейчас мирное время и различные объекты охраняются средствами и возможностями мирного времени.

По словам Михала, глупо предполагать, что можно было бы отбить все беспилотники, прилетающие со стороны России.

"Глупо создавать представление, что мы можем поставить стену между нами и Россией, и что оттуда ничего не будет прилетать. Никто не может создать такую границу и такую крепость", – сказал Михал.

По словам Таро, Эстония отказалась от использования термина "стена беспилотников", поскольку в реальности опасные дроны могут прилететь не только со стороны границы.

Генеральный директор Полиции безопасности Эстонии (КаПо) Марго Паллосон на этой же пресс-конференции сообщил, что в ночь на среду в дымовую трубу электростанции в Аувере врезался украинский дрон, который сбился с курса и на который было оказано воздействие в российском воздушном пространстве.

Также сообщалось о падении дрона на территории Латвии.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс подтвердил, что дрон, который залетел с территории РФ и затем разбился на латвийской территории, также был украинским.