Европарламент одобрил предварительный запрет приложений, генерирующих интимные изображения

Европейский парламент большинством голосов поддержал предложения к закону об искусственном интеллекте, которые, среди прочего, предусматривают запрет приложений, генерирующих фейковые обнаженные изображения реальных людей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится на сайте Европарламента.

Предложения к закону об ИИ поддержали 569 законодателей. 45 депутатов проголосовали против и 23 воздержались.

В проекте предлагается запретить так называемые системы "обнажения", то есть приложения, которые используют искусственный интеллект для создания или манипулирования изображениями сексуального или интимного характера, напоминающие реальное лицо, которое можно идентифицировать, без его согласия.

Теперь государства-члены и парламент обсудят окончательный текст предложения.

Отмечается, что запрет не будет распространяться на системы искусственного интеллекта с "эффективными мерами безопасности, предотвращающими создание таких изображений пользователями".

Стоит заметить, что деятельность чат-ботов и приложений с ИИ оказалась в центре скандала после многих сообщений о том, что эти платформы, в том числе и ресурс Grok миллиардера Илона Маска, генерировали изображения детей и женщин сексуального характера.

Европейская комиссия начала отдельное расследование относительно того, распространяет ли Grok в ЕС незаконный контент, в частности сексуализированные изображения.

Британский регулятор Ofcom также начал расследование в отношении платформы X Илона Маска из-за изображений детей сексуального характера.

Эти события также вызвали активные дискуссии в разных странах мира о запрете соцсетей для детей.

Напомним, в феврале премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что правительство планирует принять законодательство, которое бы регулировало доступ к социальным сетям для детей и использование чат-ботов с искусственным интеллектом, в течение нескольких месяцев.