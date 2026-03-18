В Литве хотят запретить въезд на пять лет артистам, выступавшим в РФ и Беларуси

В Литве предлагают ввести запрет на въезд в страну сроком на пять лет для артистов, выступавших в России или Беларуси.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Соответствующую поправку к Закону о правовом статусе иностранцев зарегистрировал депутат-консерватор Витаутас Кернагис вместе с группой парламентариев.

"Геополитическая ситуация требует от нас решительных и однозначных решений. В Стратегии национальной безопасности четко указано, что Россия и Беларусь представляют опасность и угрозу для нашей безопасности. Поэтому лица, которые после начала кровавой войны сознательно выбирают развлекать общество этих агрессоров, не должны быть желанными гостями в Литве", – сказал Кернагис.

По его словам, это изменение в законе предоставит государственным учреждениям четкие правовые инструменты для эффективного и быстрого предотвращения визитов таких деятелей.

Проект предлагает запретить иностранцу въезд в Литву на срок не более пяти лет, если он после 24 февраля 2022 года осуществлял культурную, развлекательную или иную связанную с этим деятельность в России, Беларуси или на оккупированных ими территориях.

Инициаторы подчеркнули, что это изменение не окажет негативного влияния на условия или развитие бизнеса, поскольку оно будет применяться исключительно к тем иностранцам, чья деятельность напрямую связана с государствами, представляющими угрозу для национальной безопасности Литвы.

Напомним, 23 февраля в Литве мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас обратился в Комитет Сейма по национальной безопасности и обороне с предложением предусмотреть в законе, чтобы исполнители, выступающие в России и Беларуси, не могли давать концерты в Литве.

Ранее, 20 февраля, министр внутренних дел Владислав Кондратович запретил рэперу Гио Пика (настоящее имя – Георгий Джиоев) въезд в Литву.

В ноябре прошлого года Литва также внесла в черный список российского рэпера Алишера Моргенштерна. Он обжаловал запрет в суде, но его жалоба была отклонена.