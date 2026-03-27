Рубио: США не перенаправляют оружие для Украины на Ближний Восток, но могут это сделать

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что США не перенаправляют оружие, закупленное странами НАТО для Украины, на Ближний Восток, но не исключил такой возможности.

Как пишет "Европейская правда", такое заявление Рубио сделал перед своим отлетом из Франции.

По словам госсекретаря США, инициатива по закупке американского вооружения для Украины пока не ощущала влияния операции в Иране. Таким образом, он опроверг, что США начали перенаправлять вооружение, предназначенное для Киева, на Ближний Восток, но добавил, что это может произойти в будущем.

"Пока что ничего не было перенаправлено, но это может произойти. Я имею в виду, честно говоря, речь идет не о перенаправлении. Это не перенаправленное оружие. Это наше оружие. Это продажи... Если у Соединенных Штатов есть военная необходимость, будь то для пополнения наших запасов или для выполнения какой-либо миссии в национальных интересах Соединенных Штатов, мы всегда будем ставить себя на первое место, когда речь идет о нашем оружии", – заявил Рубио.

Он добавил, что Вашингтон всегда допускает такую возможность в случаях, когда речь идет о национальных интересах страны.

"Если нам что-то нужно для Америки, и это американское, мы сохраним это для Америки в первую очередь. Но на данный момент этого не произошло", – добавил он.

Его заявление прозвучало на фоне сообщений СМИ о том, что представители администрации американского президента Дональда Трампа начали предупреждать страны, что поставки оружия США в Украину могут быть прерваны в ближайшие месяцы, поскольку Пентагон отдает приоритет его использованию в войне в Иране.

Президент США Дональд Трамп также прокомментировал сообщения СМИ о возможности перенаправления на Ближний Восток американского вооружения, предназначенного для Украины: он ответил, что США постоянно занимаются перенаправлением вооружения из разных частей мира.

Между тем генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заверил, что американское оружие из PURL будет по-прежнему поставляться в Украину.