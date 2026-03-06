Литва говорит, что Россия расширяет военные подразделения на границах НАТО

Россия расширяет военные подразделения на границе с НАТО, предоставляя им боевой опыт в Украине, и может использовать их как центры в конфликте с Альянсом после войны.

Об этом заявила литовская разведка в пятницу в своей ежегодной оценке угроз безопасности, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Вдоль всей границы с НАТО бригады расширяются до дивизий, формируются новые военные соединения, а в Калининградской области, входящей в Ленинградский военный округ, развивается военная инфраструктура.

По данным разведки, большая часть вновь сформированных подразделений российских вооруженных сил укомплектована не полностью и создается поэтапно, поскольку не хватает личного состава, боевой техники и инфраструктуры. Новосформированные подразделения и предназначенная для них техника не остаются в местах постоянной дислокации, а отправляются участвовать в боевых действиях против Украины.

Если санкции будут сняты, Россия будет готова к "широкомасштабному военному конфликту" с НАТО через шесть лет, говорится в оценке разведки.

"Россия, вероятно, создаст не только на 30-50 процентов большую армию, чем имела до войны, но и относительно современную. Стратегические запасы оружия и боеприпасов будут полностью восстановлены. Россия будет готова к обычному военному конфликту с НАТО", – говорится в докладе литовской разведки.

Смещение баланса сил в Европе в свою пользу, а также полное покорение Украины остаются главными целями России, говорится в докладе.

Российская военная промышленность была расширена с помощью Китая, что позволило Москве уменьшить свою зависимость от западных технологий. После войны избыток вооружения приведет к "последствиям для глобальной безопасности", говорится в отчете.

В докладе упоминаются взрывы посылок в 2024 году, в которых литовские чиновники обвинили российскую военную разведку.

Разведка Литвы считает, что пока Россия посвящает большую часть своих ресурсов войне против Украины, ее способность представлять прямую военную угрозу для Литвы и других стран НАТО остается ограниченной.

Недавно разведка Эстонии в своем ежегодном отчете заявила, что Россия не намерена начинать военное нападение на любое государство НАТО в этом или следующем году, но будет продолжать восстанавливать свои вооруженные силы, опасаясь европейского перевооружения.

В конце февраля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предупредил, что агрессия России против стран восточного фланга НАТО очень дорого обойдется этим государствами.