В ЕС одобрили программу на 1,5 млрд евро для развития европейской и украинской оборонки

Еврокомиссия одобрила 30 марта рабочую программу на 1,5 млрд евро в рамках Европейской программы оборонной промышленности (EDIP) – инструмента, который, в частности, предусматривает интеграцию оборонной промышленности Украины в оборонно-промышленный комплекс ЕС.

Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии, передает "Европейская правда".

EDIP решает насущные проблемы европейской обороны и безопасности путем наращивания производственных мощностей, усиления сотрудничества с Украиной, укрепления совместных европейских закупок и развития европейских оборонных проектов, представляющих общий интерес, что является значительным шагом в усилиях ЕС по укреплению безопасности Европы.

"Теперь государства-члены ЕС, Норвегия и, впервые в рамках оборонно-промышленной программы ЕС, Украина и их отрасли могут воспользоваться возможностями финансирования для усиления оборонного сотрудничества и наращивания производства", – заявил Андрюс Кубилюс, еврокомиссар по вопросам обороны и космоса.

Более 700 млн евро будет направлено на поддержку увеличения производства ключевых оборонных компонентов и продуктов, включая системы противодействия беспилотникам, ракеты и боеприпасы. Сюда входит 260 млн евро в рамках Инструмента поддержки Украины (USI), который поможет восстановить и модернизировать оборонную технологическую и промышленную базу Украины (DTIB) путем инвестирования в совместные проекты, увеличивающие производственные мощности как в Украине, так и в Европе.

Европейские оборонные проекты, представляющие общий интерес (EDPCI), получат 325 миллионов евро на начало и реализацию амбициозных совместных промышленных проектов. Эти проекты направлены в пользу более широкой части ЕС, а также открыты для Норвегии и Украины.

С целью уменьшения фрагментации и повышения эффективности EDIP профинансирует 240 млн евро на совместную закупку оборонного оборудования, в том числе средств противодействия беспилотникам, противовоздушной и противоракетной обороны, а также наземных и морских боевых систем, государствами-членами ЕС и Норвегией. Консорциумы заказчиков могут подавать заявки на финансирование, при этом гранты могут составлять до 20 миллионов евро на один проект.

Оборонные стартапы, в том числе малые и средние предприятия (МСП) и компании со средней капитализацией, получат 100 миллионов евро поддержки в виде акционерного капитала через Фонд ускорения трансформации цепей поставок в оборонной сфере (FAST).

В рамках инициативы ЕС BraveTech новая программа оборонных инноваций получит дополнительные 35,3 млн евро от EDIP USI, что поддержит как украинские, так и европейские отрасли, в частности стартапы и МСП, стимулируя инновации для решения насущных проблем, с которыми сталкиваются Вооруженные силы Украины, и улучшения конкурентоспособности европейской оборонной промышленности.

Первый раунд конкурсов EDIP будет доступен на Портале финансирования и тендеров ЕС с 31 марта 2026 года.

Европейская программа оборонной промышленности (EDIP) была принята 8 декабря 2025 года. Это одна из многих инициатив ЕС, направленных на повышение обороноспособности и развитие европейской оборонной промышленности в свете меняющегося ландшафта безопасности. Программа предусматривает 1,5 миллиарда евро грантов на период 2026-2027 годов.

Напомним, 16 октября Еврокомиссия представила оборонную "дорожную карту" ЕС, в которой Украину определили ключевой составляющей оборонной готовности ЕС.

