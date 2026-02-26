В Британии число людей в отелях для беженцев снизилось почти вдвое с 2023 года

В Великобритании количество людей в отелях для беженцев упало до самого низкого уровня за 18 месяцев.

Об этом пишет Sky News, передает "Европейская правда".

Новые данные указывают, что количество просителей убежища, проживающих в отелях по всей Великобритании, упало до самого низкого уровня за 18 месяцев.

По данным Министерства внутренних дел, на конец 2025 года в отелях проживало 30 657 человек, ищущих убежища, что меньше, чем пиковый показатель в 56 018 человек при предыдущем правительстве на конец сентября 2023 года.

Также, как отмечается, в конце 2025 года в гостиницах находилось на 20% меньше искателей убежища по сравнению с концом предыдущего года, а за три месяца с сентября по декабрь их количество уменьшилось на 15%.

Количество заявлений о предоставлении убежища также уменьшилось на 6,5% – с 108 тысяч до 101 тысячи, несмотря на увеличение количества прибывших на небольших лодках в 2024 году.

Правительство пообещало прекратить использование отелей для размещения просителей убежища до конца срока полномочий этого парламента.

Напомним, летом писали, что способность правительства Великобритании размещать просителей убежища в отелях оказалась под угрозой после того, как суд запретил использование отеля The Bell в Эссексе для мигрантов.

Отель Bell Hotel стал центром антииммиграционных протестов после того, как в прошлом месяце проживавший там проситель убежища был обвинен в сексуальном насилии над 14-летней девушкой.

28 августа британское правительство подало апелляцию на временный судебный приказ Высокого суда Лондона, который запрещает размещать искателей убежища в отеле The Bell в Эппинге.

В конце октября Великобритания депортировала эфиопского просителя убежища, которого ошибочно освободили из тюрьмы после осуждения за сексуальные преступления, что вызвало многомесячные антииммиграционные протесты.