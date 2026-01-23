Шведские истребители перехватили над Балтийским морем военные самолеты РФ

Шведские силы быстрого реагирования обнаружили и перехватили над Балтийским морем российские военные самолеты.

Об этом говорится в заявлении Вооруженных сил Швеции в Х, сообщает "Европейская правда".

22 января над Балтийским морем были обнаружены два российских истребителя типа Су-35С и один российский бомбардировщик типа Ту-22М.

🇸🇪 Swedish QRA intercepted two Su-35S escorting a Tu-22M over the Baltic sea yesterday. 🇸🇪 24/7 Air Policing protecting NATO.

📸 Swedish Air Force pic.twitter.com/DFB92Y4qMw – Flygvapnet (@flygvapnet) January 23, 2026

"Шведские истребители обозначили свое присутствие и обеспечили, чтобы полеты в нашем регионе не остались незамеченными", – говорится в заявлении.

Напомним, в конце декабря над международными водами Балтийского моря польские истребители "перехватили, визуально идентифицировали и сопроводили" разведывательный самолет РФ.

30 октября польские истребители МиГ-29 также перехватили российский разведывательный самолет над Балтийским морем. На следующий день польской армии в третий раз за неделю пришлось поднимать свои истребители для перехвата российского разведывательного самолета над Балтийским морем.