Шведские истребители перехватили над Балтийским морем военные самолеты РФ

Новости — Пятница, 23 января 2026, 13:31 — Ирина Кутелева

Шведские силы быстрого реагирования обнаружили и перехватили над Балтийским морем российские военные самолеты.

Об этом говорится в заявлении Вооруженных сил Швеции в Х, сообщает "Европейская правда".

22 января над Балтийским морем были обнаружены два российских истребителя типа Су-35С и один российский бомбардировщик типа Ту-22М.

"Шведские истребители обозначили свое присутствие и обеспечили, чтобы полеты в нашем регионе не остались незамеченными", – говорится в заявлении.

Напомним, в конце декабря над международными водами Балтийского моря польские истребители "перехватили, визуально идентифицировали и сопроводили" разведывательный самолет РФ.

30 октября польские истребители МиГ-29 также перехватили российский разведывательный самолет над Балтийским морем. На следующий день польской армии в третий раз за неделю пришлось поднимать свои истребители для перехвата российского разведывательного самолета над Балтийским морем.

