Иран ударил беспилотниками по аэропорту в Азербайджане
Новости — Четверг, 5 марта 2026, 10:54 —
Иранские беспилотники атаковали международный аэропорт "Нахичевань" в Азербайджане, в результате атаки ранены двое местных.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Министерство иностранных дел Азербайджана.
Сообщается, что один из иранских дронов упал на терминал аэропорта, а другой – возле школьного здания в селе Шекарабад.
🚨 #Iran carried out drone strikes on #Nakhchivan – the treacherous #mullah regime has shown its true face. #Azerbaijan #URGENT pic.twitter.com/u7bhoBv4oR– APA News Agency (@APA_English) March 5, 2026
В МИД решительно осудили атаки Ирана, в результате которых было повреждено здание аэропорта и ранены двое мирных жителей.
Там призвали Тегеран разъяснить причины инцидента и предотвратить подобные случаи в будущем. Азербайджан также оставляет за собой право принять ответные меры, добавили в ведомстве.
Кроме того, министерство вызвало посла Ирана в Баку, где ему вручат ноту протеста.
Это первый случай падения иранских дронов в Азербайджане.
Напомним, накануне турецкое Министерство обороны сообщило о сбитии иранской ракеты, которая летела на Турцию. Ракета пролетела над Ираком и Сирией, прежде чем была сбита системами противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, дислоцированными в восточной части Средиземного моря.
По данным СМИ, ракету сбил американский эсминец в Средиземном море, который является частью системы противовоздушной обороны НАТО.
В НАТО осудили запуск Ираном баллистической ракеты по Турции.