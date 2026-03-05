Иран ударил беспилотниками по аэропорту в Азербайджане

Иранские беспилотники атаковали международный аэропорт "Нахичевань" в Азербайджане, в результате атаки ранены двое местных.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Министерство иностранных дел Азербайджана.

Сообщается, что один из иранских дронов упал на терминал аэропорта, а другой – возле школьного здания в селе Шекарабад.

В МИД решительно осудили атаки Ирана, в результате которых было повреждено здание аэропорта и ранены двое мирных жителей.

Там призвали Тегеран разъяснить причины инцидента и предотвратить подобные случаи в будущем. Азербайджан также оставляет за собой право принять ответные меры, добавили в ведомстве.

Кроме того, министерство вызвало посла Ирана в Баку, где ему вручат ноту протеста.

Это первый случай падения иранских дронов в Азербайджане.

Напомним, накануне турецкое Министерство обороны сообщило о сбитии иранской ракеты, которая летела на Турцию. Ракета пролетела над Ираком и Сирией, прежде чем была сбита системами противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, дислоцированными в восточной части Средиземного моря.

По данным СМИ, ракету сбил американский эсминец в Средиземном море, который является частью системы противовоздушной обороны НАТО.

В НАТО осудили запуск Ираном баллистической ракеты по Турции.