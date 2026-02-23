Финляндия выделяет 20 млн евро гуманитарной помощи для Украины

Правительство Финляндии в понедельник, 23 февраля, объявило о выделении Украине 20 миллионов евро гуманитарной помощи, которая поступит через гуманитарные организации ООН и Международный комитет Красного Креста (МККК).

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится на сайте финского правительства.

Помощь распределят между Агентством ООН по делам беженцев, Всемирной продовольственной программой, МККК и Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов, из которого средства будут распределяться на местном уровне в соответствии с запросами.

Как отмечается, эта помощь будет использована для зимних нужд населения, прежде всего в отоплении, распределяя обогреватели, топливо, одежду и денежную помощь. Кроме того, средства будут направлены на ремонт поврежденных во время российских атак домов, систем водо-, электроснабжения и отопления.

"Российские атаки значительно затрудняют выживание людей, живущих посреди войны, в зимних условиях в Украине. Поддержка доступа к энергии и теплу особенно важна сейчас, поскольку потребность в гуманитарной поддержке является острой", – отметил министр внешней торговли и развития Финляндии Вилле Тавио.

Ранее в правительстве Финляндии заявили, что увеличат гуманитарную помощь Украине до 22 млн евро, а также предоставят дополнительно 52 генератора в течение февраля.

На прошлой неделе сообщалось, что Франция предоставит грантовую финансовую поддержку на сумму более 70 млн евро, часть которой будет направлена на энергетический сектор Украины.