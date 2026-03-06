Источник: похищенные инкассаторские автомобили спрятали в Антитеррористическом центре Венгрии

Венгрия спрятала похищенные инкассаторские машины Ощадбанка, захваченные 5 марта, на закрытой территории своего Антитеррористического центра.

Об этом сообщил источник "Европейской правды".

Ранее в Ощадбанке сообщили, что местонахождение автомобилей, которые перевозили 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 кг золота, установлено представителями украинского посольства в Будапеште и Министерства иностранных дел Украины.

В то же время местонахождение семи сотрудников Ощадбанка, сопровождавших инкассаторские автомобили, остается неизвестным.

Антитеррористический центр Венгрии – это силовая структура, подконтрольная венгерскому Министерству внутренних дел. Ранее центр уже привлекали для антиукраинских правительственных акций, например в случае с задержанием и выдворением украинского экс-дипломата.

Ночью 6 марта Национальный банк Украины сделал официальное заявление, обвинив власти Венгрии в незаконном захвате инкассаторских бригад государственного Ощадбанка. Речь идет о двух автомобилях, которые осуществляли регулярную трансграничную перевозку валюты.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что речь идет об украинских заложниках режима Орбана, и призвал Будапешт немедленно освободить работников банка и вернуть похищенное имущество.

Напомним, что накануне венгерский премьер-министр Виктор Орбан пригрозил силой возобновить поставки российской нефти через Украину по нефтепроводу "Дружба".