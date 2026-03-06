Нацбанк Украины: власти Венгрии захватили украинских инкассаторов и большую сумму валюты

Национальный банк Украины сделал официальное заявление, обвинив власти Венгрии в незаконном захвате инкассаторских бригад государственного Ощадбанка.

Об этом говорится в сообщении, которое распространили в ночь на 6 марта официальный профиль НБУ и глава Нацбанка Андрей Пышный, сообщает "Европейская правда".

Речь идет о двух автомобилях, которые осуществляли регулярную трансграничную перевозку валюты. В НБУ настаивают, что на территории Венгрии произошел "незаконный захват инкассаторских машин" и украинских сотрудников.

Событие произошло 5 марта 2026 года, его точное время и место не уточняется. По заявлению НБУ, два автомобиля инкассаторской службы "были задержаны представителями правоохранительных органов Венгрии".

"В составе инкассаторских бригад находилось семь работников банка. Сейчас их местонахождение неизвестно, мобильная связь отсутствует. Согласно данным GPS сигнала автомобили Ощадбанка могут находиться в центре Будапешта", – отмечает заявление банковского регулятора.

Нацбанк информирует, что инкассаторские бригады осуществляли очередную перевозку "значительного объема иностранной валюты и банковских металлов" в соответствии с международным контрактом между Raiffeisen Bank International и украинским "Ощадбанком", транзитом через Венгрию. "Груз был оформлен согласно международным правилам перевозок и действующих Европейских таможенных процедур", – отмечается в заявлении.

"Мы требуем от властей Венгрии немедленного освобождения граждан Украины и официального объяснения причин их задержания, а также предоставления информации о месте пребывания инкассаторских авто и соответствующего груза", – говорится в заявлении НБУ.

Андрей Пышный добавил: "Реакция на незаконные действия будет!"

Как известно, международные перевозки инкассаторами осуществляется, в частности, для поставки в Украину эмиссии валютных средств.

Это событие произошло на фоне резкого обострения в двусторонних отношениях. В четверг венгерский премьер Виктор Орбан пригрозил силой возобновить поставки российской нефти через Украину по нефтепроводу "Дружба".

В то же время президент Зеленский заявил, что даст адрес Орбана ВСУ для разговора с ним, если тот не разблокирует европейское финансирование Украины.

В Венгрии заявили, что считают "угрозой" заявление Зеленского в отношении Орбана.