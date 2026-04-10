Почему в Великобритании растет поддержка ультралевых и что это означает для Украины

Настоящая "революция" в Великобритании – пока консерваторы и лейбористы находятся в глубоком кризисе, шанс выйти на первые роли получили те, кого раньше всерьез не воспринимали.

До сих пор нишу британской "партии-сенсации" занимала правопопулистская партия Reform UK (бывшая "Партия Brexit") Найджела Фараджа. И это несло немалые угрозы для Украины – несмотря на то, что сейчас Фарадж воздерживается от пророссийских заявлений, его прошлое никуда не делось.

Однако революционные изменения происходят не только на правом, но и на левом политическом фланге Британии. И теперь мы видим, как британский избиратель понемногу окрашивает политическую карту страны в зеленый цвет.

"Зеленые" в 2026 году – это уже не маргинальная группа, а голос интеллектуального и профессионального ядра нации, которое больше не желает выбирать меньшее из двух зол.

О тектоническом сдвиге в политике Великобритании и о том, повлияет ли он на поддержку Лондоном Украины, читайте в статье эксперта Совета внешней политики "Украинская призма" Александра Краева Британия "позеленела": почему "экологи" могут стать ведущей партией страны и что это меняет. Далее – краткое изложение статьи.

На протяжении десятилетий британская Партия зеленых воспринималась как своеобразное добросовестное дополнение к демократическому процессу – уважаемая, но беспомощная группа идеалистов, чьи успехи на выборах редко выходили за пределы статистической погрешности в 2–5 %.

Голосование за "зеленых" долгое время считалось актом чистого протеста.

Или моральным жестом, не имевшим практических политических последствий в жесткой мажоритарной системе Великобритании.

Когда в начале 2026 года рейтинги мейнстримных партий обвалились под давлением экономической стагнации, именно "Зеленые" оказались единственной силой с готовой системной альтернативой, выходящей далеко за пределы экологии.

Сегодняшняя поддержка в 20% – это уже не "крик души" избирателя, а рациональный выбор среднего класса и молодежи, которые больше не видят в лейбористах или консерваторах способности отвечать на вызовы нового времени.

Настоящим архитектором этого преобразования стал Зак Полански, чье избрание лидером в 2025 году ознаменовало окончательный переход партии к идеологии "эко-социализма".

Его стратегия "экопопулизма" сместила акценты с абстрактных выбросов углерода на жесткую критику корпоративной алчности и социального неравенства. В этой новой парадигме защита окружающей среды неразрывно связана с радикальным перераспределением богатства – от введения налога на сверхприбыль энергетических гигантов до масштабного расширения прав арендаторов жилья.

Вместо того, чтобы быть "совестью" британской политики, партия под руководством Полански стала ее "гневом".

Парадокс ситуации 2026 года заключается в том, что даже имея стабильные 20% поддержки по стране, партия рискует столкнуться с феноменом "сгоревших голосов".

В условиях мажоритарной системы, где мандат получает только тот, кто занял первое место в конкретном округе, равномерное распыление сторонников по всей стране является фатальным просчетом.

Осознавая эти риски, команда Полански перешла к тактике "хирургических ударов". Когда партия фокусирует армию волонтеров на одном округе, она способна сломить сопротивление любой мейнстримной машины. Триумфальная победа на досрочных выборах в Гортоне и Дентоне в начале года стала доказательством того, что это работает.

Хотя "Зеленые" поддерживают право Украины на самооборону, они традиционно выступают против ядерной программы Trident и чрезмерных военных расходов, что может вызвать определенные трения с союзниками по НАТО.

Однако эта потенциальная напряженность компенсируется их амбициозной концепцией "Зеленого плана Маршалла" для Украины. "Зеленые" предлагают не просто восстановление разрушенной инфраструктуры, а превращение Украины в первый в Европе полностью децентрализованный энергетический хаб.

В этой парадигме Украина рассматривается не только как форпост обороны, но и как лаборатория будущего.

