В Польше во время прыжка с парапланом погиб мужчина
Новости — Пятница, 1 мая 2026, 17:54 —
В Польше из-за несчастного случая во время прыжка с парапланом погиб мужчина.
Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".
Инцидент произошел 1 мая в районе города Лешно в Великопольском воеводстве. Шесть человек выполняли прыжки с парапланом с самолета с высоты около 4000 метров.
У всех оборудование сработало и открылось, однако во время приземления один из парапланеристов слишком сильно ударился о землю. Несмотря на усилия медиков, реанимировать его не удалось. Сообщается, что погибший – 39-летний мужчина из-под Вроцлава.
Прошлой осенью в Германии разбился мужчина на моторном параплане.
