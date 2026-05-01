В Польше во время прыжка с парапланом погиб мужчина

В Польше из-за несчастного случая во время прыжка с парапланом погиб мужчина.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел 1 мая в районе города Лешно в Великопольском воеводстве. Шесть человек выполняли прыжки с парапланом с самолета с высоты около 4000 метров.

У всех оборудование сработало и открылось, однако во время приземления один из парапланеристов слишком сильно ударился о землю. Несмотря на усилия медиков, реанимировать его не удалось. Сообщается, что погибший – 39-летний мужчина из-под Вроцлава.

Прошлой осенью в Германии разбился мужчина на моторном параплане.

В 2024 году были смертельные инциденты в Литве и Швейцарии.