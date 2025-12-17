Сербия впервые за более чем 10 лет проигнорирует саммит ЕС с Западными Балканами

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что его страна впервые за более чем десятилетие не примет участия в саммите ЕС-Западные Балканы в Брюсселе 17 декабря.

Об этом сообщает N1, пишет "Европейская правда".

16 декабря Вучич заявил, что не поедет на саммит и от Сербии на нем не будет ни одного представителя.

"Впервые за последние 13 или 14 лет ни я, ни кто-либо другой от нас не поедет на эту межправительственную конференцию. Никто не будет представлять Республику Сербия", – сказал Вучич.

Он заявил, что это "его личное решение", чтобы в этом не обвиняли никого другого.

Александар Вучич добавил, что много общался с европейскими лидерами за последние сутки.

"Я действительно благодарен за уважение, проявленное к Сербии со стороны Урсулы фон дер Ляйен и Антониу Кошты. Также благодарен президенту Макрону, с которым я говорил вчера вечером. Я верю, что все, что я делаю, я делаю для сербских граждан... Таким образом я защищаю Сербию и ее интересы", – заявил Вучич.

Он добавил, что Сербия "будет оставаться на пути евроинтеграции, пока он является президентом".

Решение Вучича о бойкоте саммита вероятно связано с тем, что Сербия, как стало известно, не откроет 3-й переговорный кластер – на что Белград надеялся.

На прошлой неделе президент Сербии предложил одновременное вступление стран Западных Балкан в ЕС.

В октябре президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен напомнила Сербии о необходимости синхронизации внешней политики, включая санкции против России, для вступления в ЕС.

Ранее Еврокомиссия призвала Сербию к более активным реформам и согласованию внешней политики с позицией ЕС для движения к членству.

Черногория на этой неделе, напомним, закрыла пять переговорных глав и имеет шансы закрыть все остальные до конца 2026 года.