ЕС в воскресенье начал внедрять новую систему въезда

В воскресенье, 12 октября, на внешних границах стран Европейского Союза и Шенгенской зоны начали внедрять новую цифровую систему въезда и выезда (Entry/Exit System, EES).

Об этом сообщили в ГПСУ, пишет "Европейская правда".

Деятельность системы EES касается всех граждан третьих стран, включая Украину, которые пересекают внешние границы Шенгенской зоны для краткосрочного пребывания (до 90 дней в течение 180-дневного периода).

Система EES является автоматизированной централизованной базой данных, предназначенной для электронного отслеживания пересечения границы без проставления штампов в паспортах.

При первом въезде в Шенгенскую зону, после запуска EES, лицо будет проходить расширенную регистрацию, которая будет включать сбор биометрических данных: изображение лица и четыре отпечатка пальцев.

При последующих пересечениях границы процесс будет упрощен и ускорен, поскольку биометрические данные будут сверяться с уже имеющейся цифровой информацией.

Система будет автоматически фиксировать дату, время и место въезда/выезда.

Ожидается, что пограничные ведомства стран-участниц ЕС будут постепенно вводить систему в эксплуатацию в течение шестимесячного переходного периода.

Внедрение EES имеет целью ускорение пограничного контроля, повышение уровня безопасности, точный учет сроков пребывания граждан в странах ЕС, противодействие незаконной миграции и т.д.

Государственная пограничная служба Украины призвала граждан Украины, планирующих поездки в страны ЕС, учитывать эти изменения.

Напомним, 8 июля депутаты Европарламента 572 голосами "за" поддержали постепенное внедрение Entry/Exit System.

18 июля Совет ЕС принял закон, который позволит постепенно, в течение шести месяцев, запустить новую цифровую систему EES.

