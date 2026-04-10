Перед выборами в Венгрии "Тиса" опережает партию Орбана во всех категориях избирателей

Последние опросы перед парламентскими выборами в Венгрии показывают, что оппозиционная партия "Тиса" Петера Мадяра опережает политсилу "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана на 9, 11 и 13 процентных пунктов в разных категориях.

Об этом, как пишет "Европейская правда", свидетельствуют данные опроса Института Publicus, опубликованные газетой Nepszava.

Согласно результатам, "Тиса" опережает "Фидес" на 13 процентных пунктов среди избирателей, которые уже определились, за кого будут голосовать.

По сравнению с данными, собранными Publicus, в конце марта оппозиционная партия увеличила свою поддержку на 2 процентных пункта в общем опросе, на 4 среди избирателей, которые точно пойдут голосовать, и на 3 среди тех, кто определился с выбором. Между тем "Фидес" ослабла на 1 процентный пункт во всех трех категориях.

В общем опросе "Тиса" и "Фидес" получили по 38% и 29% соответственно, среди тех, кто примет участие в выборах – 45% и 34%, и 52% и 39% среди респондентов, которые определились с выбором партии.

Исследование было проведено с 7 по 9 апреля, в нем приняли участие 1004 человека, а результаты являются репрезентативными для взрослого населения Венгрии по возрасту, полу, образованию и региону.

