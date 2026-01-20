Трамп связал желание захватить Гренландию с продажей Британией островов Маврикию

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Великобританию за заключение соглашения о продаже острова Диего-Гарсия в Индийском океане в составе архипелага Чагос островному государству Маврикий в прошлом году.

Об этом он написал в соцсети Truth Social, передает "Европейская правда".

На Диего-Гарсия расположена большая британско-американская авиабаза.

"Нет сомнений, что Китай и Россия заметили этот акт полной слабости. Это государства, которые признают только силу", – пишет он, среди прочего.

Частью соглашения с Маврикием является договор аренды, который гарантирует США и Великобритании право на использование территории военно-морской базы в течение следующих 99 лет.

Дональд Трамп использует вышеупомянутое как еще одно объяснение того, почему США должны владеть Гренландией.

"Передача Британией чрезвычайно важной территории – акт ВЕЛИЧАЙШЕЙ ГЛУПОСТИ и еще один пункт в очень длинном списке причин национальной безопасности для приобретения Гренландии. Дания и ее европейские союзники должны ПОСТУПАТЬ ПРАВИЛЬНО", – написал он.

Дональд Трамп в разговоре с генсеком НАТО Марком Рютте подчеркнул важность Гренландии для нацбезопасности Соединенных Штатов и анонсировал встречи на эту тему с различными сторонами в Давосе.

По данным СМИ, Трамп предположил, что военное присутствие европейцев на острове – это провокация против него.

В то же время Трамп посоветовал Европе сосредоточиться на российско-украинской войне, а не на Гренландии.

