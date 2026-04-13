Венгрия: оппозиция обеспечила себе конституционное большинство в парламенте

Оппозиционная партия "Тиса" во главе с Петером Мадяром сформирует единоличное большинство и будет контролировать более двух третей голосов в парламенте Венгрии.

Об этом свидетельствуют данные предварительного подсчета голосов Национальной избирательной комиссией.

По данным подсчета 90% голосов, в парламент проходят три партии – "Тиса", действующая правящая партия "Фидес" и ультраправая пророссийская "Ми Хазанк" (Mi Hazank, "Наша Родина").

"Тиса" получает 54,3%, "Фидес" – 37,5%, "Ми Хазанк" – 5,8%.

Поскольку в Венгрии действует сложная смешанная система, при которой большинство депутатов избирается по мажоритарным округам, а также осуществляется перераспределение голосов из округов в национальные списки, проценты преобразуются в депутатские мандаты не пропорционально.

Подсчеты всех венгерских СМИ свидетельствуют, что "Тиса" получает гарантированное конституционное большинство. В частности, издание Atlatszo прогнозирует, что по нынешним данным "Тиса" получит 138 мандатов, во фракции "Фидес" будет 54 депутата, в "Ми Хазанк" – 7.

Для того, чтобы иметь конституционное большинство, достаточно 133 голосов.

