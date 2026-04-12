Трамп заявил, что США будут блокировать Ормузский пролив

Американский президент Дональд Трамп заявил сегодня, что ВМС США начнут блокировать суда в Ормузском проливе и задерживать каждое судно, уплатившее пошлину Ирану, после того как мирные переговоры США с этой страной потерпели крах.

Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social, передает "Европейская правда".

"С этого момента ВМС США, лучшие в мире, начнут БЛОКИРОВАТЬ любые суда, пытающиеся войти в Ормузский пролив или выйти из него", – написал Трамп.

"В какой-то момент мы дойдем до того, что "ВСЕМ БУДЕТ РАЗРЕШЕНО ВХОДИТЬ, ВСЕМ БУДЕТ РАЗРЕШЕНО ВЫХОДИТЬ", но Иран не позволил этого, просто сказав: "Там где-то может быть мина", о которой никто, кроме них, не знает. ЭТО МИРОВОЕ ТРЕБОВАНИЕ", – добавил он.

Трамп также заявил, что США не будут пропускать ни одно судно, уплатившее пошлину Ирану, и начнут снимать мины с пролива.

"Я также поручил нашему флоту выявлять и задерживать каждое судно в международных водах, уплатившее пошлину Ирану", – написал он.

"Никто, кто платит незаконную пошлину, не будет иметь безопасного прохода в открытом море. Мы также начнем уничтожать мины, которые иранцы заложили в проливе. Любой иранец, который будет стрелять по нам или по мирным судам, ПОЛЕТИТ В АД!" – заявил Трамп.

Закрытие Ираном Ормузского пролива вызвало глобальные экономические потрясения, и ключевым условием заключения США мирного соглашения с Ираном было предоставление ими свободного прохода через эту водную артерию.

Напомним, после 21 часа переговоров с Ираном в Пакистане вице-президент Джей Ди Венс заявил, что сторонам не удалось достичь согласия.

Президент США Дональд Трамп на фоне начала переговоров заявил, что у Ирана "нет карт", и что об успехах переговоров с Ираном станет известно через 24 часа.

Ранее в администрации Трампа заявили, что его красные линии в требованиях к Ирану не изменились.