Видение президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен относительно значительно расширенного ЕС, которое, в частности, включает и Украину, наталкивается на серьезное препятствие: многие нынешние члены не хотят об этом говорить.

Об этом говорится в публикации Politico, сообщает "Европейская правда".

В публикации говорится, что страх дать повод популистам, национальные референдумы по каждому новому члену и коллективная травма от взаимодействия с Венгрией с момента ее вступления в 2004 году – все это способствует нежеланию видеть расширение ЕС в нескольких столицах.

Принятие новых членов должно было быть включено в повестку дня саммита ЕС в Никосии в конце этого месяца.

Однако, по словам одного из высокопоставленных чиновников ЕС, участвовавшего в подготовке, из-за неоднозначного отношения лидеров к этому вопросу теперь маловероятно, что он будет включен в повестку дня.

"Процесс расширения должен оставаться требовательным и основываться на заслугах, чтобы обеспечить его успех и авторитет", – заявил Politico заместитель министра Франции по европейским делам Бенжамен Аддад.

Источники издания рассказали, что наибольшую тревогу среди правительств вызывает опасение политического резонанса против любого лидера, который вынесет вопрос о новых членах ЕС на национальное обсуждение.

Повторение дебатов о "польских сантехниках", охвативших многие страны ЕС перед вступлением Варшавы в 2004 году, когда некоторые политики утверждали, что дешевая польская рабочая сила заменит высокооплачиваемые рабочие места в Западной Европе, является одной из главных забот в столицах ЕС.

"Те же полупопулистские, полуксенофобские аргументы, которые мы слышали в отношении поляков, мы, вероятно, услышим в отношении украинцев и любого другого кандидата. Кто эти люди? Что они будут делать в нашем клубе? Приедут ли они, чтобы забрать наши рабочие места?", – сказал один из собеседников издания.

Эта обеспокоенность особенно сильна во Франции, которая согласно закону должна провести референдум по приему в ЕС любого нового члена.

К тому же дипломаты ЕС заявили, что Германия, Нидерланды и Италия утверждают, что сложный "основанный на заслугах" процесс ЕС должен соблюдаться без исключений из геополитических соображений, даже несмотря на понимание того, почему такие страны, как Украина и Молдова, находятся под давлением в отношении быстрого присоединения.

Кроме того, принятие новых членов создает риск вступления других столиц-"троянских коней", которые могут воспользоваться правом вето, именно поэтому Комиссия стремится обезопасить процесс расширения от "венгерского эффекта", например, путем лишения новых членов права вето на несколько лет после вступления.

Однако даже Черногория, выполнившая почти все шаги, необходимые для того, чтобы стать новым членом, сталкивается с тем, что страны ЕС не могут прийти к согласию относительно следующего этапа: мандата на начало разработки договора о вступлении.

"Это все еще находится на стадии переговоров", – сказал дипломат ЕС.

Трое черногорских чиновников выразили разочарование отсутствием прогресса, указав на Францию как на вероятное препятствие. Французские чиновники, в свою очередь, отвергли эти обвинения, утверждая, что Париж не единственный, кто выражает обеспокоенность, и стремится к более широкой дискуссии по вопросу расширения.

Эта патовая ситуация также является проблемой для Украины, которая рассматривает членство в ЕС как гарантию безопасности от будущей российской агрессии.

Однако страны ЕС не согласны принять Украину в следующем году, а послы во время ужина в начале марта решительно выступили против радикального подхода к вступлению, который позволил бы ускорить сроки членства.

Крупнейшие сторонники Украины, в частности Швеция и Дания, сейчас настаивают на завершении переговоров до конца следующего года. Но для начала переговоров по договору о вступлении требуется согласие крупных членов ЕС, а это сложная задача.

"Мы еще не дошли до этого", – сказал высокопоставленный чиновник ЕС.

Как сообщала "Европейская правда", 11 декабря во Львове, на неформальном заседании Совета по общим делам, ЕС объявил о запуске нового формата технических переговоров с Украиной, которые не зависят от венгерского вето.

