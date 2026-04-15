ЕС инвестирует более миллиарда в 57 оборонных проектов, в том числе с участием Украины

По результатам конкурсов, проведенных в 2025 году, Европейский Союз выделит 1,07 млрд евро на реализацию 57 новых проектов в рамках Европейского оборонного фонда, в которых будут участвовать и украинские компании.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

Евросоюз выделяет миллиард евро на 57 проектов по безопасности, в некоторых из них участвует Украина.

"После оценки конкурсов 2025 года в рамках Европейского оборонного фонда Европейская комиссия инвестирует 1,07 млрд евро в 57 новых проектов", – сообщили в Еврокомиссии.

Указанные проекты охватывают широкий спектр критически важных оборонных секторов, включая искусственный интеллект, киберзащиту, дроны и системы противодействия дронам.

Проекты привлекают 634 компании из 26 государств-членов ЕС и Норвегии. При поддержке Офиса инноваций ЕС в сфере обороны в Киеве стало возможным также привлечь украинских партнеров к выполнению некоторых проектов.

"ЕС углубляет сотрудничество с украинской оборонной промышленностью. Это партнерство направлено на лучшую интеграцию Украины в европейскую промышленную базу. Одна из ключевых инициатив, проект STRATUS, разработает киберзащитную систему на базе ИИ для роев дронов. К нему привлечен украинский субподрядчик, что обеспечит получение проектом прямых преимуществ от опыта на поле боя", – рассказали европейские чиновники.

Инвестиции поддержат цели, определенные в Дорожной карте оборонной готовности ЕС до 2030 года, и обеспечат необходимое финансирование для четырех основных флагманских оборонных инициатив ЕС: Европейской инициативы по противодействию дронам, Восточного фланга, Европейского воздушного щита и Европейского космического щита.

Для привлечения новых талантов несколько проектов, сосредоточенных на массовом производстве доступных боеприпасов для дронов, запустят "субконкурсы" для стартапов и малых и средних предприятий. Эти меньшие компании могут получить до 60 тысяч евро каждая.

"Украинские субъекты также могут подавать заявки", – говорят в Еврокомиссии.

Сообщается, что 675 млн евро поддержат 32 инициативы по развитию потенциала, а 332 млн евро пойдут на 25 исследовательских проектов.

Соответствующие грантовые соглашения планируют подписать до конца 2026 года.

