Трамп отложил визит в Китай на фоне ситуации на Ближнем Востоке

Американский президент Дональд Трамп заявил во вторник, 17 марта, что откладывает долгожданную поездку в Китай в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Овальном кабинете, пишет CNN, передает "Европейская правда".

Как известно, Трампа ожидали в Пекине с 31 марта по 2 апреля для встречи с китайским лидером Си Цзиньпином. Однако американский президент отложил поездку на фоне войны в Иране.

"Мы переносим встречу. Мы сотрудничаем с Китаем. Они не возражали против этого", – сказал он.

В воскресенье, 15 марта, в Париже торговые представители США и Китая начали переговоры с целью разработки плана для саммита лидеров, который состоится позже в этом месяце.

На следующий день Трамп пригрозил отложить встречу с Си, если Пекин не поможет с обеспечением безопасности в Ормузском проливе.

