Зеленский рассказал об основных итогах "Рамштайна"

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об основных итогах заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), которое состоялось 15 апреля.

Зеленский отметил, что заслушал доклад министра обороны Михаила Федорова об итогах встречи в формате "Рамштайн".

"Партнеры на "Рамштайне" отметили сильные позиции Украины на поле боя – благодарен за это каждой нашей боевой бригаде. Есть и четкое понимание наших потребностей в ПВО и в совместном производстве оружия. Главное, чтобы каждое объявленное обязательство выполнялось полноценно и своевременно. Когда обеспечение нашей защиты достаточное, у России нет возможности реально достичь своих оккупационных целей", – рассказал президент.

Он отметил, что подтверждено решение о новых взносах в программу PURL от пяти партнеров.

Он поблагодарил Германию за продолжение нашей работы по ПВО и дальнобойным возможностям Украины, а Великобританию – за продолжение работы по поставке необходимых дронов.

Он добавил, что Норвегия выделит более 500 миллионов долларов на оснащение бригад дронами, а также 150 миллионов долларов на укрепление нашей логистики.

Нидерланды предоставят более 200 миллионов евро на беспилотники.

Зеленский поблагодарил Испанию "за ощутимую готовность работать в рамках европейской программы SAFE, которая позволит масштабировать наши совместные оборонные возможности", а Канаду – за очередное усиление определенных оборонных направлений.

Кроме того, по его словам, Бельгия направит дополнительные средства на поставку снарядов и укрепление украинской ПВО.

Также он поблагодарил Литву и Эстонию за вклады в программу PURL.

Генсек НАТО Марк Рютте в начале заседания "Рамштайна" 15 апреля заявил, что государства-члены Альянса в течение 2026 года окажут Украине военную поддержку на сумму 60 млрд долларов, причем эта цифра не включает средства, которые поступят украинской армии из 90 млрд евро кредита от Европейского Союза.