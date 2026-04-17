В Эстонии одному из лидеров пророссийской партии увеличили тюремный срок до 16 лет

В Эстонии Таллиннский окружной суд в пятницу поддержал предложение обвинения и увеличил срок тюремного заключения для одного из лидеров пророссийской партии Koos Айво Петерсона по делу о государственной измене.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

В декабре прошлого года Харьюский уездный суд приговорил Петерсона к 14 годам лишения свободы.

Во время апелляционного процесса Госпрокуратура настаивала, что наказание слишком мягкое, и требовала увеличить срок для Петерсона до 17 лет.

В свою очередь защита требовала полного оправдания, указывая на процессуальные ошибки и требуя в качестве альтернативы переквалификацию обвинения на более мягкие статьи.

17 апреля Апелляционный суд согласился с аргументами прокуратуры в ключевом вопросе и переквалифицировал действия Петерсона по созданию "подразделения гражданской обороны". Если раньше уездный суд не видел в этом прямой угрозы, то окружной суд признал это подготовкой к созданию объединения, направленного против конституционного строя Эстонии.

В результате пересмотра дела наказание для Айво Петерсона было увеличено с 14 до 16 лет лишения свободы.

Это решение окружного суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в кассационном порядке в Государственном суде.

Айво Петерсона и Дмитрия Роотси, который также фигурирует в указанном деле, обвинили в государственной измене. Еще одного фигуранта – Андрея Андронова – обвинили в ненасильственных действиях против Эстонской Республики.

При этом суд смягчил наказание для Роотси, уменьшив его с 11 до 10 лет.

Напомним, в мае эстонская прокуратура заявила, что пророссийские политики Айво Петерсон и Дмитрий Роотси планировали создание параллельной вооруженной структуры при поддержке военной разведки РФ.

В 2023 году Петерсон баллотировался на выборах в Рийгикогу (парламент) по совместному избирательному списку Объединенной левой партии и Koos. Его предвыборная кампания сопровождалась скандалом, связанным с поездкой на оккупированные территории Украины, в частности, в города Мариуполь и Донецк.

Суд над ним начался в ноябре 2023 года.