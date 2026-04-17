В Естонії одному з лідерів проросійської партії збільшили тюремний термін до 16 років

В Естонії Талліннський окружний суд у п’ятницю підтримав пропозицію обвинувачення і збільшив термін тюремного ув’язнення для одного з лідерів проросійської партії Koos Айво Петерсона у справі про державну зраду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

У грудні минулого року Харьюський повітовий суд засудив Петерсона до 14 років позбавлення волі.

Під час апеляційного процесу Держпрокуратура наполягала, що покарання занадто м'яке, і вимагала збільшити термін для Петерсона до 17 років.

Своєю чергою захист вимагав повного виправдання, вказуючи на процесуальні помилки та вимагаючи як альтернативу перекваліфікацію обвинувачення на м’якші статті.

17 квітня Апеляційний суд погодився з аргументами прокуратури в ключовому питанні та перекваліфікував дії Петерсона щодо створення "підрозділу цивільної оборони". Якщо раніше повітовий суд не вбачав у цьому прямої загрози, то окружний суд визнав це підготовкою до створення об'єднання, спрямованого проти конституційного ладу Естонії.

У результаті перегляду справи покарання для Айво Петерсона було збільшено з 14 до 16 років позбавлення волі.

Це рішення окружного суду ще не набрало законної сили і може бути оскаржене в касаційному порядку в Державному суді.

Айво Петерсона та Дмитрія Роотсі, який також фігурує у зазначеній справі, звинуватили у державній зраді. Ще одного фігуранта – Андрєя Андронова – звинуватили у ненасильницьких діях проти Естонської Республіки.

При цьому суд пом’якшив покарання для Роотсі, зменшивши його з 11 до 10 років.

Нагадаємо, у травні естонська прокуратура заявила, що проросійські політики Айво Петерсон і Дмитрій Роотсі планували створення паралельної озброєної структури за підтримки військової розвідки РФ.



У 2023 році Петерсон балотувався на виборах до Рійгікогу (парламенту) за спільним виборчим списком Об'єднаної лівої партії та Koos. Його передвиборча кампанія супроводжувалася скандалом, пов'язаним із поїздкою на окуповані території України, зокрема, у міста Маріуполь і Донецьк.

Суд над ним почався у листопаді 2023 року.